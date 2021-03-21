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Олимпиада в Токио

Шишкарев: роль Трефилова при подготовке гандболисток к Олимпиаде должна повышаться

Президент Федерации гандбола России отметил, что нужно использовать опыт и знания прославленного тренера
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Евгений Трефилов должен принимать более активное участие в подготовке российских гандболисток к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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Трефилов привел российских гандболисток к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. После он был вынужден оставить пост по состоянию здоровья. Сейчас Трефилов является первым вице-президентом федерации и консультирует нового главного тренера сборной Алексея Алексеева.

"Очень надеемся на более активное участие Евгения Васильевича Трефилова. Наблюдая за матчами, мы понимаем, что его роль, опыт и влияние должны использоваться еще больше, чем это происходит сейчас. Не через участие в тренировочном процессе, не через руководство играми, но его комментарии крайне полезны. В связи с лимитом времени опыт и знания Евгения Васильевича нужно использовать на полную катушку", - сказал Шишкарев.

Российские гандболистки в субботу гарантировали себе участие в предстоящих Играх, победив команду Казахстана на олимпийском квалификационном турнире. На турнире команда впервые выступает под руководством Алексеева. На посту главного тренера он сменил испанца Амброса Мартина, который был отправлен в отставку за неудачное выступление на декабрьском чемпионате Европы.

Теги
Шишкарев, Сергей НиколаевичОлимпиада в Токио
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