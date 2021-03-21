Теннисистка Касаткина выиграла турнир St. Petersburg Ladies Trophy

Победа над психологией и вера в себя.

Победа над психологией и вера в себя. Карацев выиграл первый в карьере титул ATP

Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу 23-летней Касаткиной, имеющей восьмой номер посева. Во втором сете при счете 2:1 в пользу Касаткиной Гаспарян, попавшая на турнир по специальному приглашению (wild card), снялась с матча.

Касаткина находится на 61-й строчке мирового рейтинга, она завоевала четвертый в карьере титул WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. 26-летняя Гаспарян занимает 126-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула под эгидой организации, высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2016 года.

St. Petersburg Ladies Trophy прошел в шестой раз, соревнования проводились на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс.