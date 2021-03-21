Фристайлист Андреев завоевал золото в могуле на юниорском чемпионате мира

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Никита Андреев завоевал золотую медаль в дисциплине "могул" на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира по фристайлу и сноуборду.

В финальной попытке он набрал 80,59 балла. Второе место занял финн Аксели Ахвенайнен (76,71), третье - еще один россиянин Артем Шульдяков (76,67). Михаил Алейкинов стал четвертым (75,66), Семен Шимбуев - шестым (72,34).

В женских соревнованиях в этой дисциплине победила японка Анри Кавамура (78,30). Второе и третье места заняли россиянки Виктория Лазаренко (78,02) и Анастасия Смирнова (76,56). Полина Чудинова стала седьмой (63,93), Екатерина Огнева - десятой (58,05).

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.