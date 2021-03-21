Норвежская биатлонистка Тандревольд выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира

ТАСС, 21 марта. Норвежка Ингрид Тандревольд заняла первое место в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Швеции. Спортсменка на дистанции 12,5 км показала результат 34 минуты 53,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах пять промахов.

Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в Кубке мира по итогам сезона

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Второй стала белоруска Динара Алимбекова (отставание 6,9 секунды; 6 промахов), третьей финишировала немка Франциска Пройс (+11,1; 6). Россиянка Ульяна Кайшева заняла пятое место (+20,1; 5), Светлана Миронова - восьмое (+33,3; 5). Кайшева показала лучший результат в карьере в личных гонках Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира победу досрочно одержала норвежка Тириль Экхофф, ее итоговый результат составил 1 152 очка. Второе место заняла ее соотечественница Марте Рёйселанн (963), третьей стала Пройс (840). Лучшей из россиянок стала Миронова, занявшая 19-е место (440), Кайшева - 20-я (394), Евгения Павлова - 35-я (208), Ирина Казакевич - 37-я (204), Лариса Куклина - 38-я (195), Татьяна Акимова - 66-я (48), Тамара Воронина - 75-я (28), Анастасия Гореева - 79-я (20).

Победу в зачете масс-стартов одержала Тандревольд (186), второй стала Пройс (183), третьей - француженка Жюлья Симон, которая перед началом заключительной гонки лидировала, но заняла последнее, 30-е место, сделав 15 промахов, ее ближайшая преследовательница Рёйселанн показала 29-й результат (10 промахов). Миронова в зачете гонок с общего старта стала 10-й (124), Кайшева - 22-й (80), Казакевич - 29-й (35), Павлова - 33-й (30), Куклина - 34-й (29).

Сезон Кубка мира завершится в воскресенье мужским масс-стартом.