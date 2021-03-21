Тарпищев: Касаткина преодолела глубокий психологический кризис для победы в Петербурге

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина смогла преодолеть глубокий психологический кризис и поэтому победила на турнире в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Касаткина обыграла соотечественницу Маргариту Гаспарян в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу 23-летней Касаткиной, имеющей восьмой номер посева. Во втором сете при счете 2:1 в пользу Касаткиной Гаспарян, попавшая на турнир по специальному приглашению (wild card), снялась с матча.

"Похоже, что психологические проблемы Даши ушли на второй план - это очень радует, - сказал Тарпищев. - Касаткина преодолела глубокий кризис, в котором она долгое время пребывала. Но теперь надо наращивать технико-тактические составляющие, увеличивать скорость полета мяча и скорость подачи. Но победа в Санкт-Петербурге - это отличное достижение".

"Обидно за Гаспарян, которая вся в травмах и в очередной раз обидно снялась с турнира, тем более по ходу финала", - добавил собеседник ТАСС.

St. Petersburg Ladies Trophy прошел в шестой раз, соревнования проводились на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс.