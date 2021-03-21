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КХЛ

ЦСКА обыграл "Локомотив" и вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ

В третьем матче армейцы победили в гостях со счетом 2:1 в овертайме
Алексей Марченко ("Локомотив") и Антон Слепышев (ЦСКА) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алексей Марченко ("Локомотив") и Антон Слепышев (ЦСКА)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Московский ЦСКА в гостях обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 в овертайме в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 433 зрителей.

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В составе победителей голы забили Константин Окулов (11-я минута) и Антон Слепышев (62). У "Локомотива" отличился Павел Тютнев (45). На пятой минуте матча дисциплинарный штраф до конца игры за толчок соперника на борт получил нападающий армейцев Марио Кемпе.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. В первом матче победу одержали ярославцы со счетом 2:0, во втором сильнее оказались москвичи (4:1). Следующая игра пройдет в Ярославле 23 марта.

ЦСКА выиграл у "Локомотива" три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии 1/4 финала, "Локомотив" одержал победу в серии со счетом 4-2.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. "Локомотив" играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.

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