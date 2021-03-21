Привалов считает, что Латыпова рано делают королем российского биатлона

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российского биатлониста Эдуарда Латыпова пока рано превозносить в медийном пространстве. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

Российский биатлонист Латыпов стал вторым в масс-старте на последнем этапе Кубка мира

Латыпов в воскресенье завоевал первую в карьере медаль Кубка мира. В масс-старте, который закрывал международный сезон, он занял второе место. 21 марта российскому биатлонисту исполнилось 27 лет.

"Сейчас из Латыпова сделали короля. Он пока мало что из себя представляет, а о нем уже фильм сделали. Вот он на "стойке" попасть и не может", - сказал Привалов.

"Надо аккуратно относиться к этим моментам, психология в биатлоне имеет огромное значение. Сейчас даже Йоханнес Бё не всегда справляется со стрельбой. Железных нервов нет ни у кого. В этом плане надо работать серьезно", - добавил он.

В общем зачете Кубка мира Латыпов занял 18-е место. Строчкой выше расположился лучший из россиян Александр Логинов. Чемпион мира пропустил воскресную гонку по причине недомогания.