Чепиков считает, что биатлонист Латыпов в следующем сезоне будет чаще попадать на подиум

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов в следующем сезоне будет чаще попадать в тройку сильнейших на этапах Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Российский биатлонист Латыпов стал вторым в масс-старте на последнем этапе Кубка мира

В воскресенье Латыпов занял второе место в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Швеции. Спортсмен, которому 21 марта исполнилось 27 лет, впервые в карьере попал на подиум в личных гонках Кубка мира.

"Мы очень рады этой серебряной медали. У него была очень хорошая мотивация, думаю, он будет прогрессировать и уже в следующем сезоне чаще будет на подиумах", - считает Чепиков.

Он отметил, что в целом российская команда выступила в завершившемся сезоне не лучшим образом. "Подготовка была неполноценной из-за коронавируса, важно, чтобы к следующему сезону команда готовилась уже полноценно с апреля. Александр Логинов провел не совсем удачный сезон, хотелось бы, чтобы прибавил Матвей Елисеев. Самое главное, чтобы было как можно больше лидеров в команде", - подчеркнул Чепиков.

"Нужно, чтобы в целом команда выступала на более высоком уровне, только сообща мы можем максимально прогрессировать в следующем сезоне", - резюмировал собеседник агентства.