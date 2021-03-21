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Российские борцы Чехиркин и Семенов стали победителями отборочного турнира к Олимпиаде

Участие в Олимпийских играх спортсменам гарантировал выход в финал соревнований

ТАСС, 21 марта. Российские борцы греко-римского стиля Александр Чехиркин и Сергей Семенов стали победителями европейского квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходили в Будапеште.

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Чехиркин в финале в весовой категории до 77 кг одержал победу над хорватом Божо Старчевичем. Обладателями бронзовых наград стали серб Виктор Немеш и азербайджанец Санан Сулейманов.

Семенов выступал в весовой категории до 130 кг. В финальной схватке он победил литовца Мантаса Кнюстаутаса. Бронзовые медали выиграли венгр Адам Варга и поляк Рафал Краевский.

Выход в финал турнира обеспечил Чехиркину и Семенову участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Летние олимпийские виды спортаОлимпиада в Токио
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