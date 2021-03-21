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Футбол в Испании

Месси установил рекорд по количеству матчей за "Барселону"

Аргентинец в 768-й раз вышел на поле в составе каталонского клуба
Лионель Месси EPA-EFE/Pepe Torres
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Pepe Torres

ТАСС, 21 марта. Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поставил новый рекорд по количеству проведенных матчей за каталонский клуб.

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В воскресенье Месси вышел в стартовом составе "Барселоны" на гостевой матч 28-го тура чемпионата Испании против клуба "Реал Сосьедад". На счету 33-летнего футболиста стало 768 встреч в составе каталонцев. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему полузащитнику "Барселоны" Хави (767).

Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за главную команду с октября 2004 года. За это время он забил 661 гол, следом за ним располагаются Сесар Родригес (232) и Луис Суарес (198).

В составе "Барселоны" Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь раз - суперкубок страны, шесть раз - Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Месси является единственным шестикратным лауреатом премии "Золотой мяч", присуждаемой лучшему игроку года.

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