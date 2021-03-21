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Шахматные турниры

Непомнящий проиграл Гири в финале шахматного онлайн-турнира

Российский шахматист уступил представителю Нидерландов на тай-брейке
Ян Непомнящий Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов в финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

В воскресенье Непомнящий и Гири во второй раз провели четыре партии в быстрые шахматы, игроки обменялись победами, две партии завершили вничью. Первый матч финала, который прошел в субботу, завершился вничью. Был назначен тай-брейк (две партии в блиц), в котором обе партии выиграл Гири.

В противостоянии за третье место действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее американца Уэсли Со. Первый матч завершился победой норвежца со счетом 3-1, второй - 2-1.

Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом $220 тыс. - четвертый турнир в шахматном туре (Champions Chess Tour - 2021), который стартовал в ноябре 2020 года. Он носит статус одного из трех "мейджоров". Общий призовой фонд тура, который состоит из девяти турниров и гранд-финала, составляет $1,5 млн. В 2020 году Карлсен одержал победу на турнире Magnus Carlsen Invitational и во всем туре, который состоял из четырех турниров и гранд-финала.

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