Филатов: игра Непомнящего в онлайн-турнире стала частью подготовки к турниру претендентов

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие Яна Непомнящего в шахматном онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational стало этапом подготовки к турниру претендентов, который возобновится в апреле в Екатеринбурге, гроссмейстер набирает форму. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В воскресенье Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов в финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. Первый матч финала, который прошел в субботу, завершился вничью. Был назначен тай-брейк (две партии в блиц), в котором обе партии выиграл Гири.

"Данный турнир был этапом подготовки к главному на данный момент старту Яна в этому году - турниру претендентов в Екатеринбурге, - сказал Филатов. - Результат неплохой, но главное, что Непомнящий набирает форму и этот процесс идет неплохо".

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира Карлсеном.