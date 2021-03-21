{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Филатов: игра Непомнящего в онлайн-турнире стала частью подготовки к турниру претендентов

Глава Федерации шахмат России отметил, что российский гроссмейстер набирает форму
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие Яна Непомнящего в шахматном онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational стало этапом подготовки к турниру претендентов, который возобновится в апреле в Екатеринбурге, гроссмейстер набирает форму. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

На эту тему
Непомнящий проиграл Гири в финале шахматного онлайн-турнира
Непомнящий проиграл Гири в финале шахматного онлайн-турнира

В воскресенье Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов в финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. Первый матч финала, который прошел в субботу, завершился вничью. Был назначен тай-брейк (две партии в блиц), в котором обе партии выиграл Гири.

"Данный турнир был этапом подготовки к главному на данный момент старту Яна в этому году - турниру претендентов в Екатеринбурге, - сказал Филатов. - Результат неплохой, но главное, что Непомнящий набирает форму и этот процесс идет неплохо".

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира Карлсеном.

Теги
Шахматные турниры
Биатлон
Призрачные надежды. Мучения российских биатлонистов на международной арене окончены
Завершился сезон в Кубке мира, лучший из россиян Александр Логинов занял 17-е место в общем зачете
Призрачные надежды.
Читать полностью