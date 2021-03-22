"Даллас" по буллитам проиграл "Нэшвиллу" в матче НХЛ, Худобин отразил 19 бросков

ТАСС, 22 марта. "Даллас" дома проиграл "Нэшвиллу" со счетом 3:4 (по буллитам) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Ретт Гарднер (10-я минута), забросивший первую шайбу в карьере, Радек Факса (11) и Тай Делландреа (34). У гостей голы на счету Райана Джохансена (11), Филипа Форсберга (38) и Эли Толванена (55).

В составе "Далласа" второй матч подряд пропустил Александр Радулов. Врачи команды ранее сообщили, что из-за характера травмы нападающий будет вынужден периодически пропускать игры в течение сезона. Вратарь "Далласа" Антон Худобин сделал 19 сейвов. Нападающий Денис Гурьянов очков не набрал.

В другом матче игрового дня "Тампа" обыграла "Флориду" со счетом 5:3. За "Тампу" не играл вратарь Андрей Василевский, ему дали отдохнуть. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал. В составе "Флориды" голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23. "Лос-Анджелес" прервал пятиматчевую победную серию "Вегаса", победив дома со счетом 3:1.