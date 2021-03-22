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НБА

Крис Пол стал шестым игроком, сделавшим 10 тыс. передач в НБА

Больше только на счету Джона Стоктона, Джейсона Кидда, Стива Нэша, Марка Джексона и Мэджика Джонсона
Крис Пол AP Photo/Matt York
Описание
Крис Пол
© AP Photo/Matt York

ТАСС, 22 марта. Разыгрывающий "Финикса" Крис Пол преодолел отметку в 10 000 передач в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Перед воскресным матчем против "Лейкерс" на счету американца была 9 991 передача, в третьей четверти встречи он набрал необходимые 9 ассистов.

Кроме Пола, больше 10 000 передач за карьеру сделали только Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141). На счету Леброна Джеймса 9 669 передач.

Полу 35 лет. Он был выбран на драфте НБА 2005 года клубом "Нью-Орлеан" под четвертым номером. Также играл за "Лос-Анджелес Клипперс", "Хьюстон" и "Оклахому". Защитник 11 раз принимал участие в Матчах звезд НБА, является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).

 

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