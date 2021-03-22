Касаткина поднялась на 19 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 22 марта. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 61-й на 42-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе Касаткина стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Касаткиной 23 года, в ее активе четыре титула под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2017 году.

Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, которая занимает 34-е место в рейтинге.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 22 марта:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 835;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;

4 (4). София Кенин (США) - 5 760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 370;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;

7 (7). Серена Уильямс (США) - 4 915;

8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 815;

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 735;

10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4 571...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900;

35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 865...

37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 820...

42 (61). Дарья Касаткина (Россия) - 1 710...

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...

73 (71). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

75 (74). Анастасия Потапова (Россия) - 1061...

88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) - 948...

99 (94). Варвара Грачева (Россия) - 858.