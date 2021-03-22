Глава Федерации сноуборда России отметил уровень трасс на первенстве мира в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Трассы для сноуборда на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира соответствуют мировым стандартам. Об этом журналистам рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Всем очень нравится, иностранцам нравится. Хороший объект, все компактно, все рядом и трассы мирового уровня", - сказал Тихомиров, подчеркнув, что подготовка соревнований на уровне взрослых чемпионатов мира.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир в России проходит впервые.