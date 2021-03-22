Бойкова и Козловский выбрали новую музыку для короткой программы на чемпионате мира

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Действующие чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на чемпионате мира по фигурному катанию с новой музыкой для короткой программы. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

Российские фигуристы отправились на чемпионат мира

Розы, маски и мандраж. Российские фигуристы отправились на чемпионат мира

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"У нас новая музыка", - сообщила Москвина.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России фигуристы выступали под композицию из кинофильма "Звезда пленительного счастья" (художественный фильм Владимира Мотыля - прим. ТАСС). На чемпионате мира они выступят под музыку Merry Go Round of Life из мультфильма "Ходячий Замок", композитором является Дзё Хисаиси.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020) и серебряными призерами юниорского чемпионата мира (2017).

Чемпионат мира проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта.