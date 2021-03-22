{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по фигурному катанию

Бойкова и Козловский выбрали новую музыку для короткой программы на чемпионате мира

Они выступят под музыку Merry Go Round of Life из мультфильма "Ходячий Замок"
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Действующие чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на чемпионате мира по фигурному катанию с новой музыкой для короткой программы. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

На эту тему
Розы, маски и мандраж. Российские фигуристы отправились на чемпионат мира
Розы, маски и мандраж.

"У нас новая музыка", - сообщила Москвина.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России фигуристы выступали под композицию из кинофильма "Звезда пленительного счастья" (художественный фильм Владимира Мотыля - прим. ТАСС). На чемпионате мира они выступят под музыку Merry Go Round of Life из мультфильма "Ходячий Замок", композитором является Дзё Хисаиси.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020) и серебряными призерами юниорского чемпионата мира (2017).

Чемпионат мира проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катанию
Футбол в России
Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо"
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон
Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо"
Читать полностью