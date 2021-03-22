Стали известны технические элементы российских фигуристок на чемпионате мира

ТАСС, 22 марта. Россиянка Александра Трусова на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме планирует исполнить три четверных прыжка. Это следует из ее программы, опубликованной на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в произвольной программе представит четверной лутц, четверной тулуп, а также четверной тулуп в каскаде с тройным.

Анна Щербакова на турнире представит четверной флип, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Елизавета Туктамышева единственной из россиянок выступит с тройным акселем, а также покажет тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

Чемпионат мира в Стокгольме проходит с 22 по 28 марта.