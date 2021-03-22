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Кризис в российской легкой атлетике

Российская легкоатлетка Елена Куличенко планирует выступать за Кипр

Ранее из России в Белоруссию перебрался один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков
© EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Серебряный призер юниорского первенства России 2021 года в прыжках в высоту Елена Куличенко намерена сменить спортивное гражданство и выступать за Кипр. Об этом она сообщила ТАСС.

"Я планирую выступать за Кипр", - ответила Куличенко на вопрос, не собирается ли она выступать за другую страну.

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Куличенко 20 лет, в начале февраля на зимнем первенстве России (до 20 лет) в Смоленске она заняла второе место с результатом 1,82 метра. Там же двумя годами ранее она прыгнула на 1,84 м и установила личное достижение в прыжках в залах. На стадионе самый высокий прыжок удался Куличенко в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии, где она прыгнула на 1,87 м.

В августе 2020 года из России в Белоруссию перебрался один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков. В первой декаде февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила спортсмена до участия в международных соревнованиях, не дожидаясь официального согласования перехода в Белорусскую федерацию легкой атлетики. Спортсмен принял участие в двух турнирах, которые проходили в Лодзи и Торуни. На соревнованиях в Лодзи Волков установил высшее мировое достижение для спортсменов не старше 18 лет, преодолев планку на высоте 5,60 м.

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