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Футбол в России

Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо"

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон
Сергей Игнашевич Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Сергей Игнашевич
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 22 марта. Московский футбольный клуб "Торпедо" объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба автозаводцев.
Сотрудничество завершено по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 31 встрече. Следующий матч московская команда проведет 24 марта дома против "Чертаново".

Игнашевичу 41 год, в июне 2019 года он стал старшим тренером "Торпедо", в связи с отсутствием лицензии Pro главным тренером был заявлен Николай Савичев. Спустя год Игнашевич был утвержден в качестве главного тренера команды. В сезоне-2019/20 "Торпедо" заняло четвертое место в первенстве ФНЛ, но стыковые матчи за выход в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) были отменены из-за эпидемиологической ситуации.

В качестве футболиста Игнашевич шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок России и Суперкубок России, становился победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы.

Теги
Российский футбол
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