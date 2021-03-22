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ЧМ-2022 по футболу

Алексей Миранчук, Кудряшов и Головин присоединятся к сборной России на Мальте 23 марта

Российская команда 24 марта сыграет со сборной Мальты в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года
Александр Головин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Головин
© Михаил Терещенко/ТАСС

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Пять футболистов присоединятся к сборной России на Мальте 23 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

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К команде присоединятся полузащитники "Аталанты" Алексей Миранчук и "Монако" Александр Головин, защитники "Антальяспора" Федор Кудряшов и "Зандхаузена" Александр Жиров, вратарь "Зенита" Андрей Лунев.

"Завтра на Мальту, надеемся, прилетят пять игроков - Жиров, Миранчук, Кудряшов, Головин, Лунева ждем", - сообщил Владимиров.

Сборная России завершит тренировочный сбор в Сочи 22 марта, после чего отправится на Мальту, где 24 марта сыграет с национальной командой этой страны в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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