Алексей Миранчук, Кудряшов и Головин присоединятся к сборной России на Мальте 23 марта

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Пять футболистов присоединятся к сборной России на Мальте 23 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

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К команде присоединятся полузащитники "Аталанты" Алексей Миранчук и "Монако" Александр Головин, защитники "Антальяспора" Федор Кудряшов и "Зандхаузена" Александр Жиров, вратарь "Зенита" Андрей Лунев.

"Завтра на Мальту, надеемся, прилетят пять игроков - Жиров, Миранчук, Кудряшов, Головин, Лунева ждем", - сообщил Владимиров.

Сборная России завершит тренировочный сбор в Сочи 22 марта, после чего отправится на Мальту, где 24 марта сыграет с национальной командой этой страны в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.