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Зимние олимпийские виды спорта

В FIS отметили выгоду в проведении первенства мира по сноуборду и фристайлу в одном месте

В этому году турнир проходит в Красноярске на трассах кластера "Сопка"

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Проведение юниорского первенства мира по фристайлу и сноуборду на одной площадке экономически выгодно. Об этом журналистам рассказал рейс-директор по акробатике и могулу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андреа Ринальди.

"Что касается финансов, проводить оба мероприятия в одном месте экономически выгодно", - сказал Ринальди, добавив, что идея проведения таких первенств принадлежит FIS и она реализуется последние годы. Он отметил, что технически сложно было найти организаторов, способных предоставить площадку для проведения соревнований по обоим видам спорта.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит в Красноярске на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир в России проходит впервые.

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