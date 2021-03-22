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Бокс

Поветкин отправился в Гибралтар на бой против Уайта

Поединок пройдет 27 марта
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин отправился в Гибралтар на поединок против Диллиана Уайта. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Реванш Поветкин - Уайт пройдет 27 марта.

"Команда Александра Поветкина вылетела на бой", - сказал собеседник агентства.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

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