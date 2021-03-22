Нойштедтер: молодые футболисты "Динамо" развиваются при главном тренере Шварце

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Молодые футболисты московского "Динамо" развиваются при главном тренере команды Сандро Шварце. Такое мнение журналистам высказал защитник бело-голубых Роман Нойштедтер.

"Видно, что команда понимает требования тренера, молодые игроки развиваются, - сказал Нойштедтер. - У них получается, но в команде должен быть баланс и должны быть опытные игроки".

Он добавил, что после назначения Шварца заметен прогресс молодых игроков, например, Даниила Фомина, который, по его мнению, является одним из лидеров команды.

В составе молодежной сборной России на чемпионате Европы выступят пять игроков "Динамо": защитник Роман Евгеньев, полузащитники Даниил Лесовой, Арсен Захарян, форварды Вячеслав Грулёв и Константин Тюкавин.

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении 24 марта - 6 июня, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта. Сборная России игры группового этапа турнира проведет в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьёре. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).