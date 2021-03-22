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ЧМ-2022 по футболу

Футболист Оздоев пропустит матч сборной России против команды Мальты

Полузащитник тренировался по индивидуальной программе на сборе в Сочи
Магомед Оздоев Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Магомед Оздоев
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев не сможет принять участие в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против команды Мальты. Об этом журналистам сообщил главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Оздоев тренировался по индивидуальной программе на сборе команды в Сочи.

"Он продолжает заниматься индивидуально. Сегодня часть тренировки он провел на футбольном поле, часть - в тренажерном зале. По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи", - сказал Безуглов.

Матч между сборными Мальты и России состоится 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.

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