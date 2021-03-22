Финал Кубка Женской хоккейной лиги состоится после чемпионата мира

ТАСС, 22 марта. Финал Кубка Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) пройдет после завершения женского чемпионата мира по хоккею. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Чемпионат мира пройдет с 6 по 16 мая в Канаде. В финальной серии Кубка ЖХЛ встретятся российская "Агидель" и китайская команда "КРС Ванке Рэйз". Дата проведения матчей финальной серии станет известна позднее.

Изначально серия должна была начаться 13 марта. Решение о переносе было связано с тем, что тесты на коронавирус хоккеисток уфимского клуба дали положительный результат. При повторном проведении теста также были выявлены положительные результаты. Хоккеистки "Агидели" будут вынуждены пройти повторный карантин, после которого начнется подготовка сборных к чемпионату мира.

В прошлом году эти команды также встретились в финале. Тогда сильнее оказались хоккеистки китайского клуба, одержав победу в серии со счетом 3-0.