Третьяк: задачей Буре в совете IIHF будет представление России на международной арене

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Задачей Павла Буре в случае его избрания в совет Международной федерации хоккея (IIHF) будет достойное представление России на международной арене. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта из совета IIHF вышел Третьяк, который является депутатом Госдумы. ФХР выдвинула на вакантное место Буре.

"Мы надеемся, что члены IIHF изберут Павла Буре, потому что его не надо представлять, - сказал Третьяк. - Поэтому мы остановились на этой кандидатуре. Главная его задача - достойно представлять Россию и работать на благо мирового хоккея. Член совета решает проблемы мирового хоккея".

"Я собираюсь продолжать ту деятельность, которую Владислав Александрович на протяжении многих лет делал успешно", - сказал Буре.

Выборы членов совета IIHF состоятся на полугодовом конгрессе, который должен пройти в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

Буре является серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года, финалистом Кубка Стэнли.