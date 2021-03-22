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ЧМ-2022 по футболу

Футболист Караваев заявил, что никакой недооценки сборной Мальты не будет

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России пройдет 24 марта
Вячеслав Караваев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Вячеслав Караваев
© Александр Демьянчук/ТАСС

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России серьезно относятся к матчу против команды Мальты, недооценки соперника не будет. Об этом журналистам рассказал защитник национальной команды Вячеслав Караваев.

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"Такого (недооценки) точно не будет, уверен на 100%, - сказал Караваев. - Мы понимаем, что это отбор, серьезная игра. Никакой недооценки быть не может".

По его словам, команда разобрала игру сборной Мальты, но что именно говорили тренеры, не уточнил. "Что рассказывали - останется внутри команды. Тренеры подскажут, как правильно сыграть, а мы будем готовиться", - пояснил он.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России пройдет 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.

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