В "Хаасе" заявили, что любые заработанные очки в сезоне станут фантастическим результатом

ТАСС, 22 марта. Американской команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" будет тяжело набирать очки в новом сезоне. Такое мнение высказал руководитель команды Гюнтер Штайнер, комментарий которого приводит пресс-служба "Хааса".

По итогам прошлого сезона "Хаас" занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав три очка.

"Я надеюсь, что наши молодые пилоты смогут как можно лучше обучиться и подготовиться к следующему году, - сказал Штайнер. - Если мы сможем набрать очко-два на каком-то из этапов, то это будет фантастическим результатом. Но мы реалистично смотрим на ситуацию. Нам будет сложно набирать очки".

Титульным спонсором американской команды в новом сезоне будет российская компания "Уралкалий", владельцем которой является Дмитрий Мазепин - отец пилота "Хааса" Никиты Мазепина, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1". Партнером Мазепина по "Хаас" будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Первый этап "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.