Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

"Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент: за четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения, но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета, - заявил Гончаренко. - Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце".

Гончаренко 43 года, он возглавлял армейский клуб с декабря 2016 года, с сентября 2015 года по июнь 2016 года входил в штаб Леонида Слуцкого, занимавшего пост главного тренера. Под руководством Гончаренко армейцы завоевали Суперкубок России - 2018, дважды становились серебряными призерами чемпионата России (2016/17, 2017/18) и дошли до стадии 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18. Также в Российской премьер-лиге он занимал должность главного тренера в "Уфе", екатеринбургском "Урале" и краснодарской "Кубани". До переезда в Россию возглавлял белорусский БАТЭ.

ЦСКА в последних четырех турах Тинькофф - Российской премьер-лиги потерпел три поражения, в последнем матче уступив дома петербургскому "Зениту" (2:3). Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров, в активе команды 40 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского клуба составляет 8 очков. На втором месте идет "Спартак" (44), далее следуют "Локомотив" и "Сочи", также набравшие по 40 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с "Тамбовом" 4 апреля. В 1/4 финала Бетсити - Кубка России армейцы встретятся 8 апреля на выезде с тульским "Арсеналом".