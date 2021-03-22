МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мультиплатформенный оператор "Триколор" возобновил вещание футбольных каналов холдинга "Газпром-медиа". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Триколора", поступившем в ТАСС.

Отмечается, что в составе "Триколора" продолжат вещание футбольные телеканалы семейства "Матч", у клиентов оператора также сохранится возможность просмотра телеканала "КХЛ HD" и другого спортивного, тематического и киноконтента, предлагаемого телеканалами "Ред медиа" (входит в холдинг "Газпром-медиа"). Вещание ранее отключенных каналов было возобновлено в период с 20 по 22 марта 2021 года.

"Нам удалось прийти к взаимовыгодному соглашению с партнерами, - сказал заместитель генерального директора по контентной политике "Триколора" Николай Орлов. - Для "Триколора" было важно сохранить для своих зрителей, которых у нас порядка 40 миллионов по всей стране, возможность смотреть главные футбольные события России и мира".

В пресс-службе "Газпром-медиа" также сообщили о достижении договоренностей с "Триколором". "Мы подтверждаем, что между "Триколором и "Ред медиа" достигнуты договоренности, которые в ближайшее время будут формализованы. Мы считаем, что возобновление коммерческих отношений между компаниями очевидно отвечает интересам подписчиков оператора, которые снова получат доступ к разнообразному контенту дистрибуционного пакета "Ред медиа", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром-медиа".

Ранее стало известно, что с 1 февраля по решению "Триколора" его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибуционного пакета телевизионной компании "Ред медиа". Сообщалось, что "Триколор" в ультимативном порядке потребовал от "Ред медиа" пересмотра коммерческой части действующего договора. В "Триколоре" пояснили, что 31 января 2021 года истек срок контракта с правообладателем.