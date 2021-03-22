Школу мотоциклетного спорта создадут на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Школа мотоциклетного спорта появится на Ставрополье после создания современного мотодрома в Ипатовском городском округе. Комплекс строят для проведения чемпионата Европы по мотоболу в 2023 году, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"После проведения международных соревнований в рамках чемпионата Европы в 2023 году мотодром перейдет в краевую собственность. Здесь будет создана спортивная школа по мотоциклетному спорту", - говорится в сообщении.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил властям края начать подготовку к чемпионату в городе Ипатово. Местный мотобольный клуб "Колос" является одним из сильнейших в стране. Старый городской мотодром был построен в 1985 году и уже не подходит для проведения турниров международного уровня.

"Проектом предусмотрено мотобольное поле размером 110х70 м, стационарная крытая трибуна на 4 000 посадочных мест, подъездная дорога от федеральной автодороги, крытая сборно-разборная трибуна на 1 000 посадочных мест, автомобильная стоянка и ряд других объектов", - говорится в сообщении.

На мотодроме появится трасса для мотокросса длиной до 2 километров и трасса для шоссейно-кольцевых гонок протяженностью до 3 километров. Власти уже определили земельные участки под строительство, готовится конкурсная документация для определения подрядчиков. Общая стоимость объекта оценивается в 785 млн рублей.