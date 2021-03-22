СМИ: Олич в понедельник прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА

ТАСС, 22 марта. Хорватский специалист Ивица Олич прилетит в Москву 22 марта для подписания контракта с футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

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По информации газеты, 41-летний Олич во вторник будет представлен команде в качестве главного тренера.

В понедельник белорусский специалист Виктор Гончаренко расторг контракт с ЦСКА по обоюдному соглашению сторон.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах. Следующий матч московский клуб проведет 4 апреля в гостях против "Тамбова".

Олич с 2017 года занимает должность ассистента главного тренера сборной Хорватии. В качестве игрока хорват выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, трижды выиграв чемпионат России (2003, 2005, 2006), по два раза становился победителем Кубка России (2005, 2006) и Суперкубка России (2004, 2005), один раз - Кубка УЕФА (2005).