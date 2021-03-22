Председатель Футбольного союза Сербии Кокеза ушел в отставку

БЕЛГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Председатель Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза покинул занимаемый пост. Комментарий функционера приводит агентство Танюг.

"Хочу оповестить моих сотрудников, а также спортивную общественность, что я подаю в отставку с должности председателя Футбольного союза Сербии", - сказал Кокеза.

Причиной такого решения Кокеза назвал обвинения в свой адрес и нападки на его доброе имя.

Кокеза занимал пост председателя Футбольного союза Сербии с 2016 года. В конце февраля он был допрошен по делу о задержании мафиозной группировки, связанной с футбольными болельщиками.

4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы в ходе спецоперации в Белграде. Сообщалось, что ОПГ маскировалась под группировки футбольных болельщиков, поэтому обыски и задержания также прошли на стадионах "Райко Митич" (домашняя арена клуба "Црвена Звезда") и "Партизан". По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих группировке, были обнаружены две снайперские винтовки. Задержанные обвиняются в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками, а также подготовке покушения на некое высокопоставленное лицо.