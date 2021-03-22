Доменикали: "Формула-1" стремится расширить бизнес в США, добавив второй Гран-при

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Стефано Доменикали назвал приоритетным развитие бизнеса организации в Соединенных Штатах. В его планах - организация второго Гран-при и заключение выгодного контракта по освещению состязаний после многих лет усилий по проникновению автогонок на один из крупнейших мировых рынков спорта и СМИ, сообщает в понедельник газета Financial Times .

"Мы намереваемся двигаться в направлении более значительного присутствия в США", - заявил Доменикали изданию британских деловых кругов в преддверии первого этапа "Формулы-1", который пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

Расширение бизнеса в США имеет "решающее значение в планах" одних из самых зрелищных в мире автогонок по восстановлению после пандемии коронавируса. В 2020 году выручка "Формулы-1" упала более чем на 40%, до 1,1 млрд долларов, что привело к операционным убыткам в размере 444 млн долларов, поскольку из-за пандемии она вынуждена была сократить сезон, состоявший первоначально из 17 гонок. Не состоялся и Гран-при США, который должен был пройти в Остине (штат Техас). В 2021 году этот этап запланирован на 22-24 октября.

Доменикали отказался сообщить подробности переговоров об организации новых гонок в Майами и других городах США, сказав только, что "целью будет проведение двух гонок, и мы над этим работаем".

У "Формулы-1" за океаном есть потенциал к заключению более крупных сделок, чем у представителей более привычных в США гонок, таких как NASCAR и IndyCar, полагает Доменикали. "[Это] естественная эволюция пути, который начинается с довольно небольшого присутствия в этой стране", - подчеркнул он.

Каждый Гран-при "Формулы-1" в 2020 году привлекал в среднем 87 млн телезрителей по всему миру, что на 4,5% меньше, чем в 2019-м. При этом телеаудитория в США выросла на 1% в годовом исчислении, говорится в сообщении.