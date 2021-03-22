{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки сыграют со сборной Турции за попадание на чемпионат мира 2021 года

Турнир пройдет в Испании с 1 по 19 декабря
Гандболистки сборной России EPA-EFE/Tibor Illyes
Описание
Гандболистки сборной России
© EPA-EFE/Tibor Illyes

ТАСС, 22 марта. Женская сборная России сыграет против команды Турции в матчах за право принять участие в чемпионате мира по гандболу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

На эту тему
Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио
Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио

16 или 17 апреля сборная России проведет выездной матч против команды Турции, ответная встреча пройдет 20 или 21 апреля в Москве. Точные даты и время игр будут определены позднее.

Ранее участие в мировом первенстве себе обеспечили команды Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Хорватии и Дании.

Женский чемпионат мира 2021 года пройдет с 1 по 19 декабря в шести городах Испании. В нем примут участие 16 команд.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в Италии
СМИ: в "Ювентусе" произошел конфликт после поражения от "Беневенто"
Между президентом клуба Андреа Аньелли и главным тренером команды Андреа Пирло состоялась беседа на повышенных тонах
Читать полностью