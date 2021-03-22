Российские гандболистки сыграют со сборной Турции за попадание на чемпионат мира 2021 года

ТАСС, 22 марта. Женская сборная России сыграет против команды Турции в матчах за право принять участие в чемпионате мира по гандболу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио

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16 или 17 апреля сборная России проведет выездной матч против команды Турции, ответная встреча пройдет 20 или 21 апреля в Москве. Точные даты и время игр будут определены позднее.

Ранее участие в мировом первенстве себе обеспечили команды Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Хорватии и Дании.

Женский чемпионат мира 2021 года пройдет с 1 по 19 декабря в шести городах Испании. В нем примут участие 16 команд.