ВФЛА запросила пошаговую инструкцию по подаче заявок на нейтральный статус спортсменов

ТАСС, 22 марта. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала запрос в комиссию по допинг-контролю Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на пошаговую инструкцию по подаче заявок на нейтральный статус спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В четверг совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

ВФЛА была лишена членства более пяти лет назад на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В конце 2015 года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.