Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет на футбольной арене "Нижний Новгород"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по современному пятиборью 2021 года пройдет на футбольной арене "Нижний Новгород", а не на Нижегородской ярмарке, как планировалось ранее. Об этом сообщил журналистам президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Турнир пройдет с 4 по 12 июля. Кроме футбольной арены, соревнования также пройдут в бассейне "Дельфин" (плавание) и физкультурно-оздоровительном комплексе "Мещерский" (фехтование).

"Принято решение провести соревнования на стадионе в связи с тем, что нижегородские власти не могут гарантировать, что работы по реконструкции Нижегородской ярмарки завершатся в срок. Мы не имеем права ставить под удар проведение чемпионата Европы. Поэтому федерация согласилась провести турнир на стадионе, а не на Нижегородской ярмарке. Хотя, на мой взгляд, проведение на ярмарке было бы идеальным вариантом", - сказал Аминов.

Чемпионат Европы 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса.