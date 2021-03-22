Ян Непомнящий привился вакциной "Спутник V" в преддверии турнира претендентов

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в преддверии турнира претендентов сделал прививку от коронавируса препаратом "Спутник V". Об этом ТАСС рассказал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге. В воскресенье Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов в финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

"Непомнящий привился нашей отечественной вакциной. Если Ян выиграет турнир претендентов, то в том числе благодаря "Спутнику", - сказал Филатов. - Ведь он привился и обыграл Магнуса Карлсена на прошедшем онлайн-турнире в полуфинале".

Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.