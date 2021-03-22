Стартовал второй этап всероссийского фестиваля "Футбол в школе"

ТАСС, 22 марта. Второй этап всероссийского фестиваля "Футбол в школе" стартовал в понедельник встречей учащихся московской школы № 2109 с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Дмитрием Сычевым и полузащитницей сборной России Надеждой Смирновой при поддержке московского центра "Патриот.Спорт". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Школьники провели круговую тренировку с Сычевым и Смирновой, а также провели несколько матчей с ними. После ученики задали свои вопросы известным футболистам, а после завершения встречи Сычев и Смирнова раздали всем желающим автографы и сфотографировались с участниками фестиваля.

"У меня осталась масса позитивных впечатлений от встречи и тренировки с детьми, - сказал Сычев. - Рад, что практика проведения футбольных мероприятий стала регулярной благодаря фестивалю РФС "Футбол в школе". Я с удовольствием ответил на интересные вопросы мальчиков и девочек и поиграл с ними в футбол. "Урок футбола" помогает нам показать на своем примере, как правильно относиться к жизни, к футболу и добиваться успехов - трудолюбие, правильное воспитание и ежедневное стремление стать лучше - те качества, благодаря которым каждый из детей может стать человеком и футболистом с большой буквы".

"Я впервые побывала на встрече со школьниками, мне было радостно увидеть продвинутую и организованную школу, дети и преподаватели которой настолько неравнодушны к футболу. Неудивительно, что с таким отношением к нашему виду спорта школа стала лучшей в Москве по проведению первого этапа фестиваля "Футбол в школе", - поделилась Смирнова. - Чувствовалось, что детишкам понравились диалог и тренировка - отвечать на вопросы и играть с ними в футбол было одно удовольствие. У девочек, которых я увидела сегодня, есть талант и перспективы в большом футболе, если они захотят этого, все дороги для них открыты, тем более что женский футбол в России набирает обороты - появляются новые турниры, клубы и спортивные школы в разных городах страны".

Следующая встреча в рамках фестиваля состоится 26 марта в сочинской школе № 100 накануне отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении. Мастер-класс для детей проведут бывшие игроки сборной России Динияр Билялетдинов, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов и Дмитрий Сычев.