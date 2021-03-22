Президент федерации Аминов прокомментировал ситуацию с вакцинацией российских пятиборцев

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов призвал всех пятиборцев, не имеющих противопоказаний и не перенесших коронавирус, вакцинироваться в ближайшее время, чтобы не рисковать своим здоровьем перед важными соревнованиями. Об этом Аминов сообщил журналистам.

"Главный тренер сборной Андрей Моисеев доложил мне, что большое количество спортсменов и тренеров уже вакцинировались. Я думаю, что после приезда из Венгрии, где пройдет этап Кубка мира, мы соберем специальное совещание с участием тех, кто не вакцинировался. Если есть антитела или противопоказания - скажи, но если у тебя нет этого, то лучше вакцинироваться и не рисковать", - сказал Аминов.

Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Юлия Мирошникова заявила 19 марта на заседании коллегии Министерства спорта РФ о том, что ФМБА не удовлетворено темпами вакцинации российских спортсменов, являющихся кандидатами на участие в Олимпийских играх в Токио.

Вакцинация от коронавируса является добровольной. Международный олимпийский комитет настоятельно рекомендует всем участникам Игр в Токио заблаговременно пройти вакцинацию перед приездом в Японию.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.