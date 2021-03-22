Бой Поветкин - Уайт смогут посетить только привитые или имеющие антитела зрители

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Только зрители, привитые вакциной от коронавируса или имеющие антитела, смогут попасть на реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который пройдет в Гибралтаре. Об этом говорится в памятке для зрителей, которая поступила в распоряжение ТАСС.