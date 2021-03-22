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Бокс

Бой Поветкин - Уайт смогут посетить только привитые или имеющие антитела зрители

Поединок пройдет в Гибралтаре 27 марта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Только зрители, привитые вакциной от коронавируса или имеющие антитела, смогут попасть на реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который пройдет в Гибралтаре. Об этом говорится в памятке для зрителей, которая поступила в распоряжение ТАСС.

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"Посетить мероприятие смогут только лица, зарегистрированные в управлении здравоохранения Гибралтара. Необходимо предоставить документы вакцинации и/или доказательства заражения коронавирусом за последние 180 дней (антитела). При регистрации будет выдан соответствующий сертификат, позволяющий посетить событие. Также для посещения мероприятия будет необходимо сдать тест в день события", - говорится в сообщении.

Реванш Поветкин - Уайт пройдет в Гибралтаре 27 марта.

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Бокс
Бокс
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