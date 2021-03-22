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Чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания подтвердила, что все россияне здоровы перед чемпионатом мира

В понедельник пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила об одном случае инфицирования коронавирусом

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Все российские фигуристы здоровы перед стартом чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В понедельник пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила о выявленном случае инфицирования коронавирусом перед стартом турнира.

"Все российские фигуристы здоровы", - сообщили в ФФККР.

В воскресенье гендиректор федерации Александр Коган сообщил ТАСС, что российские фигуристы после получения результатов теста на коронавирус получили разрешение начать тренировки на чемпионате мира. Турнир начнется 24 марта.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катанию
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