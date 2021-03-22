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Бокс

Посещение реванша Поветкин - Уайт обойдется не менее чем в 20 тыс. рублей

Зрителям боя необходимо будет дополнительно оплатить тест на антитела и услугу бронирования билета

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Зрители поединка между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом потратят от 20 до 41 тыс. рублей за посещение реванша. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.

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Реванш Поветкин - Уайт пройдет в Гибралтаре 27 марта.

Билет на поединок обойдется болельщикам в 150 или 350 фунтов стерлингов (в зависимости от категории). 35 фунтов стерлингов будет необходимо заплатить за тест на антитела (делается на месте по прибытии), еще 10 или 15 фунтов стоит бронирование билета.

На данный момент все билеты проданы.

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