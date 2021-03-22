УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в первом четвертьфинальном матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 22 марта. Казанский баскетбольный клуб УНИКС на домашней площадке со счетом 94:88 одержал победу над краснодарским "Локомотивом-Кубанью" в первом матче четвертьфинала Еврокубка.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Найджел Уильямс-Госс, в активе которого 31 очко. В составе казанской команды больше всех очков набрал Айзея Канаан - 18.
Полуфиналисты турнира будут определены в сериях до двух побед. Второй матч пройдет 25 марта в Краснодаре.
Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.