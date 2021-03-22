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Баскетбольные еврокубки

УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в первом четвертьфинальном матче баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 94:88 в пользу казанского клуба

ТАСС, 22 марта. Казанский баскетбольный клуб УНИКС на домашней площадке со счетом 94:88 одержал победу над краснодарским "Локомотивом-Кубанью" в первом матче четвертьфинала Еврокубка.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Найджел Уильямс-Госс, в активе которого 31 очко. В составе казанской команды больше всех очков набрал Айзея Канаан - 18.

Полуфиналисты турнира будут определены в сериях до двух побед. Второй матч пройдет 25 марта в Краснодаре.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.

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