Ассоциация НОК Африки просит ОКР о содействии в получении доступа к вакцине "Спутник V"

В понедельник состоялось совещание в онлайн-формате с участием руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и представителей национальных олимпийских комитетов по вопросам "Повестки 2020+5" и предстоящих Олимпийских игр в Токио и Пекине.

ТАСС, 22 марта. Ассоциация Национальных олимпийских комитетов (НОК) Африки обратилась в Олимпийский комитет России (ОКР) с запросом о содействии в получении доступа к вакцине "Спутник V". Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков, чей комментарий приводит служба информации организации.

"По состоянию на сегодняшний день в адрес ОКР в частном порядке были направлены заявки от ряда зарубежных НОК и континентальной ассоциации НОК стран Африки, - сказал Поздняков. - ОКР безотлагательно прорабатывает поступившие запросы напрямую с правительством Российской Федерации, в этой процедуре ОКР является контактной организацией для зарубежных НОК и континентальных ассоциаций. После получения соответствующего запроса российская сторона собирает детальную информацию, в том числе по количеству доз по каждой категории, и обсуждает сопутствующие вопросы поставки вакцины по линии дипломатических ведомств в той или иной стране, сама вакцина направляется в рамках двухстороннего межгосударственного соглашения в качестве гуманитарного груза. Важно отметить, что необходимым условием отправки российской вакцины является ее сертификация в том или ином государстве".

"Мы сейчас вместе с коллегами из России находимся на финальной стадии переговоров, - сказал президент Ассоциации НОК Африки Мустафа Берраф. - Они были начаты по нашему запросу при активном содействии руководства МОК и "Олимпийской солидарности". Сейчас нам осталось определить условия поставки вакцины. Хочу поблагодарить за сотрудничество российские власти, Олимпийский комитет России, а также президента МОК за то, что разделил нашу обеспокоенность и поддержал инициативу широкого обсуждения этого вопроса".

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Лансет".