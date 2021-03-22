Победы над "Реалом" и черная метка от "Зенита". Виктор Гончаренко покинул ЦСКА

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Белорусский специалист Виктор Гончаренко, как и ожидалось, покинул пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Его преемником с большой долей вероятности станет бывший игрок армейцев хорват Ивица Олич.
Последними матчами ЦСКА при Гончаренко стали игры Тинькофф - Российской премьер-лиги в Туле с "Арсеналом" (1:2) и дома с "Зенитом" (2:3). В обеих встречах ЦСКА проиграл по делу и фактически лишил себя шансов на продолжение чемпионской гонки. От лидера "Зенита" ЦСКА отстает на восемь очков, а от занимающего второе место "Спартака" - на четыре. Армейцы сейчас уступают также "Сочи" и "Локомотиву" по дополнительным показателям.
В мае 2020 года ЦСКА продлил контракт с Гончаренко еще на сезон. В понедельник было объявлено, что соглашение с 43-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
"Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ЦСКА, - приводит слова Гончаренко пресс-служба армейцев. - Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент: за четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения, но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце".
Внезапный отъезд в Белоруссию
Гончаренко завершил игровую карьеру в 25 лет и сделал себе имя в футболе в качестве тренера белорусского БАТЭ, с которым сумел пошуметь в Лиге чемпионов, обыграв, в частности, в одном из матчей германскую "Баварию". Впервые в ЦСКА он пришел в качества помощника Леонида Слуцкого в сентябре 2015 года и занял пост старшего тренера, успев до этого поработать в краснодарской "Кубани" и екатеринбургском "Урале". Весной 2016 года после победы армейцев в чемпионате специалист покинул клуб, желая продолжить самостоятельную работу.
В Москву белорус вернулся после того, как покинул "Уфу" в декабре 2016 года. Уфимская команда смотрелась с ним уверенно в чемпионате и дошла до четвертьфинала Кубка России. В декабре же он сменил Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.
В активе Гончаренко с ЦСКА, в частности, два вторых места в чемпионате России. После прихода Гончаренко команда проиграла в сезоне-2016/17 только будущему чемпиону "Спартаку" и обошла "Зенит" в споре за второе место и возможность сыграть в Лиге чемпионов. В 2018 году ЦСКА также стал вторым и выиграл суперкубок страны, что стало последним серьезным успехом специалиста в России.
Через два года Гончаренко впервые был близок к тому, чтобы уйти из ЦСКА. 20 июня 2020 года армейцы продлили свою безвыигрышную серию до шести матчей, уступив дома "Зениту" со счетом 0:4. После поражения тренер не явился на обязательную послематчевую пресс-конференцию, а потом, как оказалось, отправился на родину. Без него ЦСКА провел один матч (с "Динамо", 0:0) под руководством старшего тренера Сергея Овчинникова, а отсутствие Гончаренко армейский клуб объяснил его плохим самочувствием.
К исполнению своих обязанностей Гончаренко вернулся 28 июня. Как и в предыдущем сезоне, ЦСКА завершил чемпионат на четвертом месте. В еврокубках ЦСКА под руководством Гончаренко лишь раз сумел выйти в весеннюю часть - в сезоне-2017/18 армейцы стали третьими в группе Лиги чемпионов, что позволило им выступить в плей-офф Лиги Европы, где они дошли до 1/4 финала. На групповом этапе Лиги чемпионов в 2018 году ЦСКА дважды обыграл мадридский "Реал", однако это не помогло обновившим состав армейцам выйти даже в плей-офф Лиги Европы.
В последующих двух сезонах ЦСКА провалил групповой турнир Лиги Европы, оба раза заняв четвертое место в своем квартете.
Из сборной в ЦСКА
За время работы в ЦСКА Гончаренко расстался с помощниками, которые входили в тренерский штаб команды еще при Слуцком, - с Виктором Онопко и Овчинниковым. Специалисты покинул клуб в конце декабря 2020 года в связи с истечением срока контрактов, однако в прессе говорилось, что причиной их ухода могли стать расхождения в процессе работы.
На данный момент в тренерском штабе ЦСКА находятся, в частности, два бывших игрока команды - Алексей и Василий Березуцкие. Оба специалиста, а также работавший еще в Белоруссии с Гончаренко Александр Ермакович остались в тренерском штабе армейцев.
Новым главным тренером ЦСКА должен стать Олич. По информации "Спорт-Экспресса", во вторник 41-летний специалист будет представлен команде. С 2017 года Олич является помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, он входил в тренерский штаб команды в том числе и на чемпионате мира в России, где хорваты дошли до финала.
Будучи игроком в составе ЦСКА Олич становился трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), обладателем Кубка России (2005, 2006), Суперкубка России (2004, 2006) и Кубка УЕФА (2005). Успешная карьера в ЦСКА позволила ему закрепиться в Германии, где он в составе "Баварии" стал чемпионом страны.