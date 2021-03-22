Победы над "Реалом" и черная метка от "Зенита". Виктор Гончаренко покинул ЦСКА

Последними матчами ЦСКА при Гончаренко стали игры Тинькофф - Российской премьер-лиги в Туле с "Арсеналом" (1:2) и дома с "Зенитом" (2:3). В обеих встречах ЦСКА проиграл по делу и фактически лишил себя шансов на продолжение чемпионской гонки. От лидера "Зенита" ЦСКА отстает на восемь очков, а от занимающего второе место "Спартака" - на четыре. Армейцы сейчас уступают также "Сочи" и "Локомотиву" по дополнительным показателям.

В мае 2020 года ЦСКА продлил контракт с Гончаренко еще на сезон. В понедельник было объявлено, что соглашение с 43-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

"Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ЦСКА, - приводит слова Гончаренко пресс-служба армейцев. - Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент: за четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения, но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце".

Внезапный отъезд в Белоруссию

Гончаренко завершил игровую карьеру в 25 лет и сделал себе имя в футболе в качестве тренера белорусского БАТЭ, с которым сумел пошуметь в Лиге чемпионов, обыграв, в частности, в одном из матчей германскую "Баварию". Впервые в ЦСКА он пришел в качества помощника Леонида Слуцкого в сентябре 2015 года и занял пост старшего тренера, успев до этого поработать в краснодарской "Кубани" и екатеринбургском "Урале". Весной 2016 года после победы армейцев в чемпионате специалист покинул клуб, желая продолжить самостоятельную работу.

В Москву белорус вернулся после того, как покинул "Уфу" в декабре 2016 года. Уфимская команда смотрелась с ним уверенно в чемпионате и дошла до четвертьфинала Кубка России. В декабре же он сменил Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.