Матч НХЛ "Монреаль" - "Эдмонтон" перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 23 марта. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" - "Эдмонтон" перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Встреча должна была в Монреале в ночь на 23 марта. Сообщается, что перенос связан с включением двух хоккеистов команды хозяев в ковид-протокол.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

За "Монреаль" выступает российский защитник Александр Романов.

"Эдмонтон" занимает вторую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 42 очка в 34 матчах. "Монреаль" находится на четвертом месте с 37 очками за 31 игру.