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Футбол в России

Соболев: футболисты "Спартака" хотят, чтобы Тедеско остался на посту главного тренера

В декабре Тедеско заявил, что покинет клуб по окончании сезона

ТАСС, 23 марта. Футболисты московского футбольного клуба "Спартак" хотят, чтобы главный тренер команды Доменико Тедеско остался на своем посту. Об этом заявил нападающий "Спартака" Александр Соболев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В декабре Тедеско заявил, что покинет клуб по окончании сезона. Владелец "Спартака" Леонид Федун позднее подтвердил, что немецкий специалист принял окончательное решение.

"Ему все постоянно говорят: "Оставайтесь!" Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим, Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался", - заявил Соболев.

Нападающий также рассказал, зачем Тедеско объявил команде о своем уходе за полгода до окончания контракта. "Он сказал нам это, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность, еще - за хорошие тренировки, за эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас, это и на бровке видно - заведенный, прыгает, кричит", - отметил Соболев.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 44 очка после 23 туров.

Соболеву 24 года, он выступает за "Спартак" с февраля 2020 года. Вторую часть сезона-2019/20 россиянин проводил в московском клубе на правах аренды из самарских "Крыльев Советов", в мае красно-белые подписали с нападающим полноценный контракт. В нынешнем сезоне Соболев провел 18 матчей за красно-белых, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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