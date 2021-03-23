"Айлендерс" обыграли "Филадельфию" в матче НХЛ. Сорокин отразил 36 бросков

ТАСС, 23 марта. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде в овертайме обыграл "Филадельфию" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Оливер Уальстрем (45-я минута) и Энтони Бовилье (64). У проигравших единственную шайбу забросил Оскар Линдблом (33).

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 36 бросков и стал первой звездой встречи. Россиянин одержал восьмую победу подряд в дебютном сезоне в НХЛ, по этому показателю он вышел на 12-е место в истории лиги. Лидером является бывший вратарь "Монреаля" Джордж Хэйнсуорт, который в дебютном для себя сезоне-1926/27 выиграл 11 игр подряд. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметился результативными действиями.

"Айлендерс" занимают первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 46 очков в 33 матчах. "Филадельфия" находится на пятой позиции с 34 очками за 30 игр.

Следующий матч "Айлендерс" проведут 26 марта в гостях против "Бостона", "Филадельфия" 24 марта сыграет дома с "Нью-Джерси".

В других матчах игрового дня "Каролина" в гостях обыграла "Коламбус" (3:0), "Оттава" дома победила "Калгари" (2:1), защитник гостей Никита Нестеров отдал голевую передачу.